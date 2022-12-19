Kılıçdaroğlu 'İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim' dedi flaş adaylık açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısı için "sosyal medyadan öğrendim." dedi. Kılıçdaroğlu belediye başkanları görevleri başında açıklamasını yineleyen Kılıçdaroğlu, "masa 'aday sizsiniz' derse adayım." ifadelerini kullandı.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, mahkemenin İmamoğlu kararı sonrası yaşananlardan,, altılı masadaki aday sürecine kadar önemli başlıklarda önemli mesajlar verdi.
-Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim.
Başkanlar görevlerinin başında
-Her partinin kendi kuralları var, iç işlerimize karışılmamalı. Belediye başkanları görevlerinin başında.
-Akşener ve İmamoğlu'nun fotoğrafı yadırganacak bir fotoğraf değil.
Masa 'aday sizsiniz' derse adayım
-Kararı 6'lı masa verecek, masa 'aday sizsiniz' derse adayım.