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İstanbul'da imam nikahlı eşini baltayla öldüren Afgan kadın cezayı duyunca : Bu çok değil mi?

İstanbul'da imam nikahlı eşini baltayla öldüren Afgan kadın cezayı duyunca : Bu çok değil mi?

İSTANBUL'da 2019 yılında Fazilet Azimi imam nikahlı eşini öldürdü. Karar duruşmasında mahkeme heyeti Fazilet Azimi'ye üst sınırdan hapis cezası verdi. Kararı duyan sanık kadın "Bu ceza çok fazla değil mi' dedi.

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İSTANBUL Zeytinburnu’nda 24 Kasım 2019 tarihinde eşi Hasan Özbek’i (57) uyurken balta ile öldüren Afgan uyruklu Fazilet Azimi’nin (30) yargılandığı davaya devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fazilet Azimi ve avukatı da hazır bulundu.

Eşim dövüyordu kendimi savundum

Afganistan uyruklu sanık Fazilet Azimi eşini baltayla öldürmüştü. Fazilet Azimi son duruşmada kendini şöyle savundu:

-“Eşim bana çok şiddet uyguladı. Ben çocuklarım için çok mücadele verdim. O beni öldürmeye çalıştı, ben kendimi savundum. Yine de pişmanım. Çocuklarıma babalık yapmıyordu. Çocuklarım beni bekliyorlar. Maktul beni dövdüğünde kendinden geçerdi”.

Bu ceza çok değil mi?

Mahkeme heyeti, sanığın ‘haksız tahrik altında beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan 24 yıl hapis cezasına karar verdi. Heyet, sanığın duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezayı indirerek 20 yıl hapsine hükmetti. Karar açıklandıktan sonra sanık Azimi, "Bu ceza çok fazla değil mi, çocuklarım beni bekliyor" dedi.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayın 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştiği, sanık Fazilet Azimi'nin eşi Hasan Özbek'in uyuduğu sırada kafasına 15 balta darbesiyle vurarak öldürdüğü belirtildi. Azimi'nin eşinin cesedinin başında 1 buçuk saat kadar beklemesinin ardından komşulara haber verdiği anlatılan iddianamede, sanık hakkında "Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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