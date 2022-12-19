2023 asgari ücret belli oluyor! Yeni ücretle birlikte tüm maaşlara zam geliyor

Asgari ücrette yüzde 30’luk bir artış olursa işsizlik maaşı en yüksek 6 bin 628 lira olarak ödenecektir. Eğer yüzde 40 artış olursa 7 bin 137 TL olacak ödenecek. Yüzde 50 artış olacaksa 7 bin 647 TL olarak ödenecektir.