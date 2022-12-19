2023 asgari ücret belli oluyor! Yeni ücretle birlikte tüm maaşlara zam geliyor
Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak zamda. Yeni ücretle birlikte işsizlik maaşından kıdem tazminatına kadar pek çok kalem de değişecek. Yeni maaşlar ne kadar olacak işte tüm detaylar...
7 milyondan fazla çalışanı doğrudan dolaylı olarak ise herkesi ilgilendiren 2023 yılı asgari ücret zammı yarın belli oluyor. Milyonlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Yapılacak zam birçok kalemi de değiştirecek.
Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e yaptığı değerlendirmede ücretin yüzde 30 ya da 40 artması olması halinde ortaya çıkacak yeni maaşları açıkladı.
Asgari ücrette yüzde 30’luk bir artış olursa işsizlik maaşı en yüksek 6 bin 628 lira olarak ödenecektir. Eğer yüzde 40 artış olursa 7 bin 137 TL olacak ödenecek. Yüzde 50 artış olacaksa 7 bin 647 TL olarak ödenecektir.
Yaşlılık maaşı asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa 2 bin 189 TL, yüzde 40 artış olursa 2 bin 357 TL, yüzde 50’lik artış olursa 2 bin 526 TL olacaktır.