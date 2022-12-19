Cizre'de korkunç kaza! 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması

İstanbul'da imam nikahlı eşini baltayla öldüren Afgan kadın cezayı duyunca : Bu çok değil mi?

Böyle ölüm görülmedi! Bir anda oldu çevredekiler ihbar etti