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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu heyecanı başlıyor. Bu eleme turunun yarınki karşılaşmalarında görev yapacak hakemlerin isimleri belli oldu. Fenerbahçe-İstanbulspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda yarın oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe’nin, İstanbulspor’u konuk edeceği mücadelede Volkan Bayarslan görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu yarının programı ve hakemleri şöyle:

13:00 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Ali Palabıyık

13:00 MKE Ankaragücü - Tuzlaspor: Suat Arslanboğa

15:00 DG Sivasspor - Esenler Erokspor: Turgut Doman

17:00 Antalyaspor - Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu

19:00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Zorbay Küçük

21:00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Volkan Bayarslan

21 Aralık ve 22 Aralık maç programı şöyle (Hakemler henüz belli olmadı)

21 Aralık Çarşamba

13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor
15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor
17.00 Alanyaspor - Eyüpspor
19.00 Trabzonspor - Samsunspor
21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor

22 Aralık Perşembe

13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
15.00 Konyaspor - Bodrumspor
17.00 Gaziantep FK - Boluspor
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü

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