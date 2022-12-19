Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu heyecanı başlıyor. Bu eleme turunun yarınki karşılaşmalarında görev yapacak hakemlerin isimleri belli oldu. Fenerbahçe-İstanbulspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda yarın oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe’nin, İstanbulspor’u konuk edeceği mücadelede Volkan Bayarslan görev alacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu yarının programı ve hakemleri şöyle:
13:00 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Ali Palabıyık
13:00 MKE Ankaragücü - Tuzlaspor: Suat Arslanboğa
15:00 DG Sivasspor - Esenler Erokspor: Turgut Doman
17:00 Antalyaspor - Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu
19:00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Zorbay Küçük
21:00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Volkan Bayarslan
21 Aralık ve 22 Aralık maç programı şöyle (Hakemler henüz belli olmadı)
21 Aralık Çarşamba
13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor
15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor
17.00 Alanyaspor - Eyüpspor
19.00 Trabzonspor - Samsunspor
21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor
22 Aralık Perşembe
13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
15.00 Konyaspor - Bodrumspor
17.00 Gaziantep FK - Boluspor
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü