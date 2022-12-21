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Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergiler sıfırlandı, uygulama 1 Ocak 2023'te başlayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergiler sıfırlandı, uygulama 1 Ocak 2023'te başlayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi sıfırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Kararın 2464 Belediye Gelirleri Kanunun 21’inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96’ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince karar verildi. Karar 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kararda şu ifadeler yer alıyor:
"2(1/12/2022 TARİHLİ VE 6584 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin (I) numaralı bendinin; a) (1) numaralı alt bendinde yer alan yerli film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,

b) (2) numaralı alt bendinde yer alan yabancı film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı, c) (4) numaralı alt bendinde yer alan spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı, %0 olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

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