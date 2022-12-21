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Bakanlık ilanı yayımlandı! Başvuru yapacaklar dikkat tarih açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakanlık ilanı yayımlandı! Başvuru yapacaklar dikkat tarih açıklandı

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, 50 hazine ve maliye uzman yardımcısı alacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Bakanlığın merkez teşkilatında boş bulunan toplam 50 hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrosuna atama için giriş sınavı yapılacak.

Söz konusu personel Ankara ve İstanbul'da istihdam edilecek.

Başvurular, 16-27 Ocak 2023 döneminde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Giriş sınavının yazılı bölümü, 4 Mart 2023 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yeri ve saatini gösterir liste, Bakanlığın "www.hmb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Adaylar sınava ilişkin bilgilere "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" platformundaki "Sınavlarım/Mülakatlarım" menüsünden ulaşabilecek.

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