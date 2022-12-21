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Sağlık çalışanları promosyonu belli oldu kaç para alacaklar? Maaşa bakılmadan ödenecek promosyon

Sağlık çalışanları promosyonu belli oldu kaç para alacaklar? Maaşa bakılmadan ödenecek promosyon

TÜRKİYE'de sağlık çalışanları bu promosyon haberini bekliyordu. Sağlık Bakanlığının Ziraat Bankasıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına ödenecek promosyon belli oldu. Sağlık çalışanlarına maaşa bakılmadan toplam 29 bin lira promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

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Sağlık Bakanlığının Ziraat Bankasıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

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