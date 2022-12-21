BIST 5.419
DOLAR 18,66
EURO 19,81
ALTIN 1.088,22
HABER /  MEDYA

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu sözleri olay oldu! Selvi sordu: Hangi mesajı verdi?

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu sözleri olay oldu! Selvi sordu: Hangi mesajı verdi?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında gerginlik olduğu iddialarına dünkü toplantı ile nokta koydu. İmamoğlu CHP grup toplantısını en ön sıradan izledi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu için 'evladımdır' sözleri dikkat çekti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı yazısında önemli detaylara değindi.

Abone ol

CHP'nin dünkü grup toplantısına Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı İmamoğlu için söylediği sözler damga vurdu. Selvi "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu davet ederek hangi mesajı verdi" başlıklı yazısında izlenimlerini aktardı.

Selvi, "Her defasında Kılıçdaroğlu’nu kimse hafife almasın diyorum. Kılıçdaroğlu, yine Ekrem İmamoğlu hakkında, “16 milyonun sevgilisi” dedi. Oysa Akşener 85 milyon arkanda diyerek cumhurbaşkanı adaylığını ima etmişti ama Kılıçdaroğlu, “Sen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanısın, başkan kal” mesajını verdi." ifadelerini kullandı ve büyük fotoğrafa dikkat çekti. Selvi şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu kürsüye çıktığında beklenti ilk iş olarak Ekrem İmamoğlu’nu kürsüye davet edip bir konuşma yapmasını teklif etmek ve kürsüde birlik-beraberlik görüntüsü vermek yönündeydi. Ama olmadı. Kılıçdaroğlu konuşurken kameralar Ekrem İmamoğlu’na dönmüştü.

Kılıçdaroğlu kürsüde tam 45 dakika kaldı. İlk 37 dakikada Ekrem İmamoğlu konusuna girmedi. Önce Mithat Sancar’ın HDP binasına sokulmamasına değindi. Sancar’a destek verdi. HDP ile Kılıçdaroğlu arasında farklı bir temas yürüyor. Fırsat olurca ona değineceğim. Şimdi tekrar Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına döneceğim.

Kılıçdaroğlu kürsüde, taşeron işçiler sorununa mı değinmedi, 28 Şubatçı paşalar için çağrı mı yapmadı, hatta ve hatta süt üretiminin bile üzerinde durdu ama bir türlü Ekrem İmamoğlu konusuna gelmiyordu. 37’nci dakikanın sonunda Ekrem İmamoğlu konusuna değindi.,

İlk olarak Ekrem İmamoğlu ile aralarında olan yakınlığı anlatma gereği duydu.

“Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğiz, biz Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz” dedi. Salondan alkışlar yükseldi. Ama İmamoğlu’nu kürsüye davet edip bunu söylese daha inandırıcı olurdu. Kılıçdaroğlu belli ki Meral Akşener’e mesaj vermişti. Çünkü Ekrem İmamoğlu, Akşener’e, “Abla” diyor. Akşener de ona, “Ekrem” diye hitap ediyor.

Ekrem İmamoğlu’nun bir ablası vardı, şimdi bir de siyaseten bir babası oldu. Ama bu baba, ‘Demirel’li şarkı sözlerinde olduğu gibi, “Ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur” türündeydi. Siyasette ne baba-evlat ilişkisi gördük. Ecevit’le Hüsamettin Özkan ilişkisi baba-oğul ilişkisi değil miydi? Ne oldu? Ecevit’e en büyük darbeyi Hüsamettin Özkan vurdu. Ekrem İmamoğlu’nda da o potansiyel var.

Her defasında Kılıçdaroğlu’nu kimse hafife almasın diyorum. Kılıçdaroğlu, yine Ekrem İmamoğlu hakkında, “16 milyonun sevgilisi” dedi. Oysa Akşener 85 milyon arkanda diyerek cumhurbaşkanı adaylığını ima etmişti ama Kılıçdaroğlu, “Sen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanısın, başkan kal” mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu’nun finali ilginçti. “Herkes Bay Kemal’i beklesin” dedi ve kürsüden indi. O sırada gözlerim Ekrem İmamoğlu’na takıldı. Beni bunun için mi Ankara’ya davet ettiniz, der gibi bir hali vardı.

Sonuç ne oldu? Kılıçdaroğlu, hem parti içine birlik beraberlik mesajı verdi hem de Saraçhane’deki görüntüler nedeniyle Akşener’in bir adım önüne geçmeye çalıştı.

Ama asıl büyük bir fotoğraf vardı. O da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu Ankara’ya davet ederek, bir kez daha cumhurbaşkanı adayı yapmayacağı mesajını verdi. “Herkes Bay Kemal’i beklesin” diyerek, “Cumhurbaşkanı adayı benim” dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın

İlgili Haberler
CHP grup Kemal Kılıçdaroğlu : Sen kimsin, Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı olamazsın CHP grup toplantısında bir ilk! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için bomba sözler: Baba oğul gibiyiz
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son seçim anketi bomba! 6 ilde yapılan anketi 2018 seçimleri ile kıyasladılar o partinin oylarında sert düşüş
Foto Galeri Son seçim anketi bomba! 6 ilde yapılan anketi 2018 seçimleri ile kıyasladılar o partinin oylarında sert düşüş Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bornoz ipiyle sır gibi ölüm! Ardından 112 ses kaydı ortaya çıktı "Ne olur, eşim intihar etti"
Bornoz ipiyle sır gibi ölüm! Ardından 112 ses kaydı ortaya çıktı "Ne olur, eşim intihar etti"
Fatih Terim: Geri dönmeye hazırım
Fatih Terim: Geri dönmeye hazırım
AK Partili isim canlı yayında beklentim dedi rakam verdi! İşte asgari ücretin açıklanacağı tarih
AK Partili isim canlı yayında beklentim dedi rakam verdi! İşte asgari ücretin açıklanacağı tarih
Aile hekimi 'canımın derdine düştüm' dedi aile sağlığı merkezindeki dehşeti anlattı
Aile hekimi 'canımın derdine düştüm' dedi aile sağlığı merkezindeki dehşeti anlattı
EYT düzenlemesi için beklenmedik gelişme Meclis'te EYT görüşmelerinde konuşulan tarih
EYT düzenlemesi için beklenmedik gelişme Meclis'te EYT görüşmelerinde konuşulan tarih
Ne İstanbul ne İzmir! Bu kentte ev kalmadı kimse bulamıyor
Ne İstanbul ne İzmir! Bu kentte ev kalmadı kimse bulamıyor
Sokakta yalnız yürüyen kadınlara dehşeti yaşattı! Meğer hepsine...
Sokakta yalnız yürüyen kadınlara dehşeti yaşattı! Meğer hepsine...
Twitter'ın kirli sırları ortaya çıkmaya devam ediyor Pentagon hesapları
Twitter'ın kirli sırları ortaya çıkmaya devam ediyor Pentagon hesapları
Yemek kartları hangi alışverişlerde kullanılacak?
Yemek kartları hangi alışverişlerde kullanılacak?
Asgari ücret pazarlığında kriz! '9 bin TL olsun' deyince neler yaşandı? Türk-İş imza atmazsa ne olur?
Asgari ücret pazarlığında kriz! '9 bin TL olsun' deyince neler yaşandı? Türk-İş imza atmazsa ne olur?
Özgür Demirtaş, Belediye Başkanı'nı tehdit etti! 'Asgari ücret 10 bin TL olsa da işe yaramaz'
Özgür Demirtaş, Belediye Başkanı'nı tehdit etti! 'Asgari ücret 10 bin TL olsa da işe yaramaz'
Abdullah Gül'den hükümete 'medya' eleştirisi! Özgür medyadan korkmayın
Abdullah Gül'den hükümete 'medya' eleştirisi! Özgür medyadan korkmayın