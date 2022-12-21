Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu sözleri olay oldu! Selvi sordu: Hangi mesajı verdi?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında gerginlik olduğu iddialarına dünkü toplantı ile nokta koydu. İmamoğlu CHP grup toplantısını en ön sıradan izledi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu için 'evladımdır' sözleri dikkat çekti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı yazısında önemli detaylara değindi.

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CHP'nin dünkü grup toplantısına Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı İmamoğlu için söylediği sözler damga vurdu. Selvi "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu davet ederek hangi mesajı verdi" başlıklı yazısında izlenimlerini aktardı.

Selvi, "Her defasında Kılıçdaroğlu’nu kimse hafife almasın diyorum. Kılıçdaroğlu, yine Ekrem İmamoğlu hakkında, “16 milyonun sevgilisi” dedi. Oysa Akşener 85 milyon arkanda diyerek cumhurbaşkanı adaylığını ima etmişti ama Kılıçdaroğlu, “Sen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanısın, başkan kal” mesajını verdi." ifadelerini kullandı ve büyük fotoğrafa dikkat çekti. Selvi şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu kürsüye çıktığında beklenti ilk iş olarak Ekrem İmamoğlu’nu kürsüye davet edip bir konuşma yapmasını teklif etmek ve kürsüde birlik-beraberlik görüntüsü vermek yönündeydi. Ama olmadı. Kılıçdaroğlu konuşurken kameralar Ekrem İmamoğlu’na dönmüştü.

Kılıçdaroğlu kürsüde tam 45 dakika kaldı. İlk 37 dakikada Ekrem İmamoğlu konusuna girmedi. Önce Mithat Sancar’ın HDP binasına sokulmamasına değindi. Sancar’a destek verdi. HDP ile Kılıçdaroğlu arasında farklı bir temas yürüyor. Fırsat olurca ona değineceğim. Şimdi tekrar Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına döneceğim.

Kılıçdaroğlu kürsüde, taşeron işçiler sorununa mı değinmedi, 28 Şubatçı paşalar için çağrı mı yapmadı, hatta ve hatta süt üretiminin bile üzerinde durdu ama bir türlü Ekrem İmamoğlu konusuna gelmiyordu. 37’nci dakikanın sonunda Ekrem İmamoğlu konusuna değindi.,

İlk olarak Ekrem İmamoğlu ile aralarında olan yakınlığı anlatma gereği duydu.

“Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğiz, biz Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz” dedi. Salondan alkışlar yükseldi. Ama İmamoğlu’nu kürsüye davet edip bunu söylese daha inandırıcı olurdu. Kılıçdaroğlu belli ki Meral Akşener’e mesaj vermişti. Çünkü Ekrem İmamoğlu, Akşener’e, “Abla” diyor. Akşener de ona, “Ekrem” diye hitap ediyor.

Ekrem İmamoğlu’nun bir ablası vardı, şimdi bir de siyaseten bir babası oldu. Ama bu baba, ‘Demirel’li şarkı sözlerinde olduğu gibi, “Ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur” türündeydi. Siyasette ne baba-evlat ilişkisi gördük. Ecevit’le Hüsamettin Özkan ilişkisi baba-oğul ilişkisi değil miydi? Ne oldu? Ecevit’e en büyük darbeyi Hüsamettin Özkan vurdu. Ekrem İmamoğlu’nda da o potansiyel var.

Her defasında Kılıçdaroğlu’nu kimse hafife almasın diyorum. Kılıçdaroğlu, yine Ekrem İmamoğlu hakkında, “16 milyonun sevgilisi” dedi. Oysa Akşener 85 milyon arkanda diyerek cumhurbaşkanı adaylığını ima etmişti ama Kılıçdaroğlu, “Sen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanısın, başkan kal” mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu’nun finali ilginçti. “Herkes Bay Kemal’i beklesin” dedi ve kürsüden indi. O sırada gözlerim Ekrem İmamoğlu’na takıldı. Beni bunun için mi Ankara’ya davet ettiniz, der gibi bir hali vardı.

Sonuç ne oldu? Kılıçdaroğlu, hem parti içine birlik beraberlik mesajı verdi hem de Saraçhane’deki görüntüler nedeniyle Akşener’in bir adım önüne geçmeye çalıştı.

Ama asıl büyük bir fotoğraf vardı. O da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu Ankara’ya davet ederek, bir kez daha cumhurbaşkanı adayı yapmayacağı mesajını verdi. “Herkes Bay Kemal’i beklesin” diyerek, “Cumhurbaşkanı adayı benim” dedi.

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