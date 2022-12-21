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Yemek kartları hangi alışverişlerde kullanılacak?

Yemek kartları hangi alışverişlerde kullanılacak?

Çalışanlara verilen yemek kartlarının artık market alışverişlerinde kullanılıp kullanılmayacağı tartışması sürüyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, geçen günlerde yemek kartlarının artık market alışverişlerinde kullanılamayacağına dair kaleme aldığı yazısını yeniden gündeme getirirken; SGK'nın Yemek Bedeli İstisnası başlıklı genelgesine dikkat çekti.

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Hürriyet yazarı Noyan Doğan, yemek kartlarıyla ilgili yeni durumu yazdı. SGK'nın Yemek Bedeli İstisnası başlıklı genelgesindeki “Yemek kartlarına, çeklerine, kuponlarına yüklenen yemek bedellerinin sigorta priminden istisna tutulabilmesi için söz konusu kartların, çeklerin, kuponların yalnızca yemek yenilmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir”  maddesine vurgu yapan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Genelge yayınlanmış mı yayınlanmamış mı!

"Düzenleme var mı, var. SGK, yayınlamış mı, yayınlamış. Efendim bu düzenleme yanlışmış, vergi düzenlemesi ile SGK’nın düzenlemesi çelişiyormuş, SGK bunun takibini nasıl yapacakmış; bunlar ayrı tartışılacak konular. Ortada bir genelge var ve yayınlanmış. Dikkat ettim de kimi uzmanlar, tartışmaya, ‘çalışan marketten hazır gıda aldı ya da meyve, sebze aldı, bunun restoranda yemek yemekten farkı nedir?’ diye yaklaşıyor.

Yemek dışında bir şey alırsa ne olacak?

Aynı çalışan, marketten yemek dışında başka bir ürün alırsa ne olacak sorusuna ise kimse açıklık getiremiyor. Çalışan marketten alışveriş yaparken hazır gıda aldığından prime esas kazanca dahil edilmeyecek, bunun yanında temizlik malzemesi ya da başka bir ürün aldığında dahil edilecek mi konusu SGK’nın açıklık getireceği bir konu."

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