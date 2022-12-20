Kadıköy'de Batshuayi'nin gecesi! Fenerbahçe, kupada üç golle turladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 3-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 34 ve 54. dakikalarda Batshuayi ile 31. dakikada Joshua King kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü 90+3. dakikada Topalli attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselirken İstanbulspor turnuvaya veda etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada soldan kazanılan korner atışında İrfan Can Kahveci ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Batshuayi’nin yerden sektirerek yaptığı vuruşta top direkten dönerken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
19. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına yine İrfan Can Kahveci geçti. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği ortada Szalai kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
31. dakikada Crespo’nun savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Joshua King, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı. 1-0
34. dakikada Szalai’nin uzun pasında defansın arkasına hareketlenen Joshua King, ceza sahasına girdikten sonra müsait durumdaki Batshuayi’yi gördü. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi. 2-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Joshua King’in pasında topla buluşan Batshuayi, soldan ceza sahasına girip Oğuzhan Berber’i çalımladı ve çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0
75. dakikada sağdan bindiren Rossi, ceza yayı üzerindeki Batshuayi’ye çıkardı. Bu futbolcu bekletmeden soldan ceza sahasına giren Ferdi’ye pasını aktardı. Genç oyuncunun şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ethemi'nin uzaktan sert şutunda kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu pozisyonda Topalli, rakibinden önce davranarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1