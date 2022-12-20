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Görüntüler ortaya çıktı! Biden'dan flaş açıklama: Öldü ama duyurmayacağız

Görüntüler ortaya çıktı! Biden'dan flaş açıklama: Öldü ama duyurmayacağız

ABD Başkanı Joe Biden’ın İran ile nükleer anlaşma müzakereleri devam ederken İranlı bir kişinin "Başkan Biden, lütfen JCPOA'nın öldüğünü duyurur musunuz?” sorusu üzerine anlaşmanın bittiğini ima ederek, “Öldü ama duyurmayacağız” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak çekildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) ile ilgili İran tarafıyla müzakereler devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden’ın anlaşma hakkında yaptığı yeni açıklamalar ortaya çıktı.

"Öldü ama duyurmayacağız"
 İranlı aktivist Damon Maghsoudi sosyal medya hesabından, Biden’ın 4 Kasım’da ABD’nin California eyaletine yaptığı ziyaret sırasında İranlılar ile yaptığı bir konuşmaya ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, İranlı bir kadının Biden’a "Başkan Biden, lütfen JCPOA'nın öldüğünü duyurur musunuz? Bunu duyurur musunuz?" sorusunu yönelttiği ve Biden’ın kadına ilk başta "Hayır” cevabını verdiği daha sonra kadının “Neden?” sorusuna ise “Pek çok nedeni var. Öldü ama duyurmayacağız. Uzun hikaye, ama emin olacağız” dediği duyuldu. Kadın daha sonra "Mollalarla herhangi bir anlaşma istemiyoruz. Anlaşma yok! Bizi temsil etmiyorlar, bizim hükümetimiz değiller" ifadelerini kullanırken, Biden ise kadına, “Sizi temsil etmediklerini biliyorum, ancak temsil edecekleri bir nükleer silahları olacak" dedi.

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakereleri
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı” adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. Bunun üzerine ABD yönetimi, İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve başlamasıyla ABD'nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu, ancak müzakereler geçtiğimiz mart ayında farklı nedenlerle durdurulmuştu.
Avrupa Birliği (AB) ile İran arasında JCPOA’nın yeniden canlandırılması hakkındaki görüşmeler, geçtiğimiz ağustos ayından bu yana ABD heyeti doğrudan katılmasa da Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam ediyor.

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