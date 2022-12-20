Eski Sovyet yönetiminin sürgün ve idam ettiği 173 Özbek aydın mahkeme kararıyla aklandı

Özbekistan'da, eski Sovyetler Birliği döneminde rejim karşıtı olduğu gerekçesiyle 1920-1941 yıllarında hapis, sürgün ve idam edilen 173 Özbek aydın, mahkeme kararıyla aklandı.

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Özbekistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, 1920-1941 yıllarında mahkeme kararı olmadan baskı altında tutulan, toplama kamplarına gönderilen, hapis, sürgün ve idam edilen 173 aydının aklanmasıyla ilgili geçen hafta başlayan davanın sona erdiği bildirildi.

Bu kişilerin, eski Sovyet yönetimince rejime karşı çıkma, silahlı çete kurma, silahlı isyan, baskın düzenleme ve rejime karşı olan yabancı ülkelerle işbirliği yapmakla suçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin, Özbekistan Yüksek Mahkemesince beraatına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, aklananların arasında İran vatandaşı olan ve işlediği suçtan ötürü 1932'de eski Sovyetler Birliği’nden sınır dışı edilen Hüseyin Aliyev’in de bulunduğu aktarıldı.

Komisyon oluşturulmuştu

Özbekistan'da hükümet kararıyla eski Sovyet rejimince 1920-1950 yıllarında çeşitli cezalara çarptırılanların aklanmasına yönelik çalışmaları yürütecek bir komisyon kurulmuştu.

Ağustos 2021'de Özbekistan Yüksek Mahkemesi, Sovyet karşıtı olduğu gerekçesiyle 1920-1930 döneminde hapis, sürgün ve idam edilen 115 Özbek aydını, ocak ayında da 120 Özbek aydını mahkeme kararıyla aklamıştı.

Eski Sovyetler Birliği döneminde 1937-1953 yıllarında Özbekistan'da yaklaşık 100 bin kişi rejim karşıtı olarak farklı cezalara çarptırılmış, 13 bin kişi ise kurşuna dizilmişti.​​​​​​​