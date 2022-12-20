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Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda seferler normale döndü

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda seferler normale döndü

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda arıza sebebi ile bir süre aksaklık yaşayan seferler normale döndü.

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Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda bir süredir meydana gelen bir arıza sebebi ile seferlerde aksaklık yaşanmıştı. Sosyal medyadan yapılan açıklama ile birlikte seferlerin normale döndüğü açıklandı.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda meydana gelen arıza sebebi ile seferler bir süre Yenikapı-Davutpaşa istasyonları arasında gerçekleşti.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında bulunan açıklamada, arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü bilgisi paylaşıldı.

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