Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda yarın ve Perşembe oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.Abone ol
Yarın vodafone Park'ta Beşiktaş’ın, Şanlıurfaspor’u konuk edeceği mücadelede Burak Pakkan görev alacak. Galatasaray’ın evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını ise Çağdaş Altay yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu yarının ve perşembe günü maçlarının hakemleri şöyle:
Yarın
13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor: Direnç Tonusluoğlu
15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor: Cihan Aydın
17.00 Alanyaspor - Eyüpspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Kadir Sağlam
21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor: Burak Pakkan
22 Aralık Perşembe
13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz
15.00 Konyaspor - Bodrumspor: Murat Erdoğan
17.00 Gaziantep FK - Boluspor: Ümit Öztürk
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Mert Güzenge
21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay