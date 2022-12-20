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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesiyle ilgili duruşma tarihi ertelendi

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesiyle ilgili duruşma tarihi ertelendi

Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, bu karara itirazına ilişkin temyiz mahkemesinde görülen duruşması 27 Aralık’a ertelendi.

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Hakim Valbon Çekrezi yönetimindeki duruşmaya Özer ve avukatı katılmadı.

Hakim Çekrezi, savunma tarafının avukatının duruşmaya bir sebep veya engel belirtmeden katılmaması nedeniyle duruşmayı 27 Aralık’a erteledi.

Mahkeme ayrıca avukatın değiştirilmesine karar verdi.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesi'ndeki duruşma 16 Aralık’ta görülmüştü.

30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.​​​​​​​

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