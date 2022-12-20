Böyle vicdansızlık görülmedi! Korkunç halde bulundu meğer kaçmış
MUĞLA'da yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler ekiplere haber verdi. Yaşlı adamın otomobil çarpması sonrası yaşamını yitirdiği belirlenirken kaçan sürücü her yerde aranıyor.Abone ol
Ören-Milas kara yolunda bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Jandarma ekipleri, yerde yatan kişinin Mustafa Bilge (86) olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri, Bilge'nin araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan araç sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.