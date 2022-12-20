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Diyanet suç duyurusunda bulunacak! Erbaş: Çok yazık keşke...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyanet suç duyurusunda bulunacak! Erbaş: Çok yazık keşke...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim üyesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Erbaş "Çok yazık. Keşke anlamaya çalışsaydılar, severlerdi. " dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim üyesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Erbaş, sosyal medya hesabından, "Bir öğretim üyesi alemlere rahmet peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'e, bir gazeteci ise ümmetin en şereflileri Kur'an hafızlarına hakaret etmiş. Çok yazık. Keşke anlamaya çalışsaydılar, severlerdi. Yapılan hakaretler için başkanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

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