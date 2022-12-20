Beton mikseri viyadükten uçtu ölen var! İzmir'de korkunç kaza

İzmir'de, seyir halindeyken kontrolden çıkan beton mikseri viyadükten uçtu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen beton mikseri kullanılamaz hale geldi, sürücü ise hayatını kaybetti.Abone ol
İZMİR'deki korkunç Kaza, Ankara Caddesini İzmir Çevreyoluna bağlayan viyadükte meydana geldi. Eyüp Taşyuran idaresindeki beton mikseri, çevreyoluna bağlanan viyadükte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
20 metrelik viyadükten uçtu!
Yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten düşen beton mikseri kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri viyadükte ve kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Taşyuran'ın cenazesi savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.