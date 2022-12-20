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İş arayana müjde! Bakanlık duyurdu 1613 kişi alınacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İş arayana müjde! Bakanlık duyurdu 1613 kişi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1613 personel alınacağını duyurdu.

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Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha yeşil bir Türkiye için güçlerine güç katacak mesai arkadaşlarını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2023 yılı ocak ayı içerisinde, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun."

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