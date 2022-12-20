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Tartışma korkunç bitti! Tekirdağ'da damat dehşeti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tartışma korkunç bitti! Tekirdağ'da damat dehşeti

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kayınpederini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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 Tartıştığı kayınpederi R.Ç'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ne olmuştu?

E.D. (40), boşanma aşamasındaki eşi ile görüşmek için 18 Aralık'ta kayınpederinin İstasyon Mahallesi'ndeki evine gitmiş, burada damat ve kayınpeder arasında tartışma çıkmıştı.

 E.D. belindeki tabancayı çıkartarak kayınpederi R.Ç'ye ateş etmiş, yaralanan R.Ç. hastaneye kaldırılmış, kaçan E.D. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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