ABD dergisi Defense News Kızılelma'nın ilk uçuşunu böyle yazdı

Türkiye merkezli teknoloji firması Baykar'ın öz kaynaklarıyla geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşu ABD basınında da yer buldu. ABD merkezli savunma dergisi Defense News, Kızılelma'yı haberleştirdi.

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Savunma alanında yayın yapan Defence News dergisi, "Türkiye'nin geleceğinin insansız savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla "Kızılelma"yı sayfalarına taşıdı.

Haberde, Baykar'ın 2021 yazında tanıttığı insansız savaş uçağı projesinin Mart 2022'de montaj hattında görülmesi ve Eylül 2022'de insansız jet için ilk motor entegrasyon testinin gerçekleştirilmesi gibi detaylar da paylaşıldı.

Projenin hızına övgü

Dergi, "Jet, 10 ay içinde prototipten ilk uçuşa geçti." diyerek Baykar'ın Kızılelma projesinin hızına övgü yaptı.

"Türk savunmasının omurgası olacak"

Haberde, yeni nesil insansız savaş uçağı için "Türk Donanması'nın gelecekteki amiral gemisi LHD Anadolu'nun hava kuvvetlerinin omurgası olması bekleniyor." denildi.

Kızılelma'nın, "Baykar'ın 10 yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla üzerinde çalıştığı özel bir proje olduğuna" dikkat çekildi.

Mühimmat taşıma kapasitesi, uçuş irtifası ve hızı gibi özelliklerine vurgu yapıldı.

ABD'de yayın yapan Newsweek ve Forbes dergileri de geçen hafta Kızılelma projesinin başarısını öne çıkaran haberlere yer vermişti.