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Tren istasyonundaki kabloları çalan bakın kim çıktı! "Çok pişmanım"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tren istasyonundaki kabloları çalan bakın kim çıktı! "Çok pişmanım"

KOCAELİ'de tren istasyonundaki peronların kablolarını çalan şüphelinin TCDD personeli olduğu ortaya çıktı.

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TCDD Derince Tren İstasyonu'nda peronlar üzerinde bulunan kabloların çalınması üzerine yapılan incelemelerde hırsızlık olayının M.A. (44) tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmişti. Gözaltına alınan şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

TCDD İzmit Sinyalizasyon Şefliğinde çalıştığı ortaya çıkan M.A.'nın emniyetteki ifadesinde, kadrolu çalışan olarak görev yaptığını söylediği öğrenildi. İfadesinde olay gününü anlatan M.A., "Eşimin fizik tedavi masrafları olduğu için paraya ihtiyacım vardı. Param olmadığı ve bankalardan para çekemediğim için Y. isimli şahıstan haziran ayının sonlarında 500 dolar para almıştım. Karşılığında senet imzaladım. Bu şahıs beni özel numaralardan aradığı için numarasını ve adresini bilmiyorum. Bu parayı ödeyemediğim için bu şahıs beni tehdit ediyordu. 'Ödemezsen başka türlü hesaplaşırız' diyordu. Yine parayı almak için yanıma gelerek beni tehdit etmesi üzerine elimde bu kabloların olduğunu söyleyerek bunları verebileceğimi söyledim. 29 Kasım'da saat 16.00 sıralarında kalan borcuma karşılık kendisine verdim" diye konuştu.

"Çok pişmanım"

Pişman olduğunu söyleyen M.A., "Borcum olduğu için böyle bir olay meydana geldi. Karşı tarafın maddi zararının 37 bin TL olduğu bana söylendi. Şuan bu miktarı ödeyecek durumum yoktur. Ancak süre verildiği takdirde 15 gün içerisinde çevremden toplayarak geri ödeyebilirim. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

M.A., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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