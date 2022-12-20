Kemal kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na birlikte katılacaklar

Yerel mahkemenin siyasi yasak kararı vermesinin ardından cumhurbaşkanı adaylığı tekrar gündeme gelen Ekrem İmamoğlu ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki soğuk rüzgarlar sertleşmişti. Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bugün bir ilke imza atacak.

Abone ol

İBB'nin Ankara Temsilcisi olarak görev yapan gazeteci yazar Şükrü Küçükşahin, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak TBMM'de düzenlenecek CHP Grup Toplantısı'na davet ettiğini söyledi.

CHP Grup Toplantısı'na katılacak

Habertürk TV'de Kübra Par'la Açık ve Net programının konuğu olan Şükrü Küçükşahin, hakkında "Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP'nin grup toplantısına katılacağını açıkladı.

Aralarında gerilim iddiaları...

Küçükşahin, “Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik olduğu iddiaları doğru değil. Bugün Grup toplantısında ortaya çıkacak görüntü ile bu durum daha da iyi anlaşılacak” dedi.