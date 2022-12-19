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ABD’de Kongre Baskını soruşturmasında yeni gelişme! Trump için harekete geçildi

ABD’de Kongre Baskını soruşturmasında yeni gelişme! Trump için harekete geçildi

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında Adalet Bakanlığına suçlama tavsiyelerinde bulundu.

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Komite, kamuya açık son oturumunda bugün 21 Aralık'ta nihai oyunu kamuoyuyla paylaşacakları raporu görüştü.

Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, oturumda yaptığı konuşmada komitenin elde ettikleri verileri hukuki makamlarla paylaştığını ve Trump'ın "İsyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "Resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo" gibi suçları işlemiş olabileceği sonucuna vardığını belirtti.

Komitede yapılan oylamada, 9 üyenin tamamının oyuyla Adalet Bakanlığına Trump'ın bu suçlarla suçlanması tavsiyesinde bulunulması kabul edildi.

Komitenin Adalet Bakanlığına yaptığı tavsiyenin büyük oranda sembolik kalması bekleniyor. Bakanlık, Kongredeki komitelerden kendisine yapılan tüm tavsiyeleri değerlendirmek zorunda değil ve 6 Ocak'a ilişkin kendi soruşturmasını yürütüyor.

Öte yandan, Komite Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Kevin McCarthy ve diğer Cumhuriyetçi isimler hakkında disiplin soruşturması açılması için de tavsiyelerde bulundu.

6 Ocak Soruşturma Komitesi
ABD'de 6 Ocak 2021'de düzenlenen Kongre baskınını soruşturmak için Haziran 2021'de kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, şu ana kadar halka açık 8 duruşma gerçekleştirdi, gizli veya açık binden fazla kişinin ifadesini aldı ve on binlerce sayfa belgeyi inceledi.

6 Ocak soruşturma komitesinin görev süresi bu yıl sonunda doluyor.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

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