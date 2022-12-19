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Karim Benzema Fransa Milli Takımı'nı bıraktı

Karim Benzema Fransa Milli Takımı'nı bıraktı

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

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2022 Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle oynayamayan Karim Benzema, milli takımı bıraktığını açıkladı!

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan golcü futbolcu, "Bugün olduğum yere gelmek için çok çabaladım. Hatalar da yaptım ve bununla gurur duyuyorum! Hikayemi yazdım ve artık bitiyor." ifadelerini kullandı.

Benzema, böylece doğum gününde Fransız milli takımına veda etmiş oldu.

 97 maç
 37 gol
UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu

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