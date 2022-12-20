Bugün asgari ücret açıklanacak mı? Beştepe'de hazırlık var son dakika haberi geldi

TÜRKİYE 2023 asgari ücreti kaç lira olacak sorusunun yanıtına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. toplantısı saat 16.45'te bitti. Asgari ücret bugün açıklanacak haberleri var ancak bu henüz kesin değil. Bugün asgari ücretin açıklanması ihtimal dahilinde. Türk-İŞ Genel sekreteri Pevrul Kavlat'tan gelen son dakika açıklaması da buna işaret etti. Türk-İş asgari ücret için de 9 bin lira istedi.

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TÜRKİYE 2023 yılı asgari ücretine kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısına saat 14.00'da başladı. Toplantı saat 16.45'te bitirken Türk-İş 9 bin lira istiyoruz talebiyle gündeme oturdu. Bugün asgari ücretin açıklanacağına dair haberler vardı. Normalde her yıl asgari ücret komisyonun 4. toplantısından sonra açıklanıyordu. Asgari Ücret bugün açıklanacak haberleri haliyle kafa karıştırdı.

Bugün asgari ücret açıklanacak mı son dakika bilgisi

2023 yılı asgari ücretinin bugün açıklanması yüzde 50 ihtimal dahilindi. Resmi olarak bugün asgari ücretin açıklanacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak TÜRK-İŞ Genel sekreterinden gelen son dakika açıklaması bugün asgari ücretin açıklanma ihtimalini güçlendirdi.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak “Bana sürekli bir mesaj geliyor; Külliye'de bir hazırlık olduğunu söylüyorlar, inşallah öyledir. Bir an önce bitsin, biz de işimize gücümüze bakalım.” dedi.

Bakan salı günü demişti

Bugün asgari ücretin açıklanma ihtimalini güçlendiren bir diğer açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bilgin, hafta sonu yaptığı açıklamada, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." demişti.

Asgari Ücret toplantısı bitti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı saat 14.00'da başladı saat 16.45'te bitti.

Türk -İŞ asgari ücret rakamı : 9 bin lira

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantıya girişinde basın mensuplarının soruları üzerine, insanların umutla yeni rakamı beklediğini belirterek, "İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşırız, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Arzumuz bu yönde." dedi.

TÜRK-İŞ'ten gelen son dakika açıklamaya göre asgari ücret talepleri 9 bin lira. Türk-İŞ "Asgari ücret için talebimiz 9 bin lira, kabul ederlerse imzalarız, altındaki rakama masada olmayız' duyurusu yaptı.

Asgari ücreti yüzde 45 zam gelirse! Masada konuşulan asgari ücret zammı senaryolarının ilkine göre net asgari ücret 8 bin liraya çıkarılacak. Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor. Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse... İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi. Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor. Asgari ücrete yüzde 55 zam gelirse... Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması. Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor. Asgari ücrete yüzde 60 zam gelirse... Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması. Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.

Asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.