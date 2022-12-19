Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Sicil dosyalarınız elimizde seçime kadar meydanlarda anlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP teşkilatlarındaki cinsel taciz ve tecavüz vakalarına ilişkin "Sicil dosyalarınız elimizde. Bunu seçime kadar meydanlarda anlatacağız." dedi. LGBT tartışmasına ilişkin muhalefete tepki gösteren Erdoğan, "LGBT denen olay, bizim kitabımızda yok." açıklamasını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pullman İstanbul Hotel'de düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Hazine destekli kefalet müjdesi

Bu vesileyle kadınlarımız başta olmak üzere reel sektörümüze bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet sistemiyle firmalarımıza tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni bir adım attık. Özellikle fatura iptallerinden kaynaklanan sorunları çözecek yöntemleri de devreye alarak sistemin etkinliğini arttırıyoruz. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Elbette kadınlarımızı da unutmadık. Bu kapsamda kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize de 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. İşletmeden projeye, enerjiden teknolojiye, dijital dönüşümden konuta kadar geniş bir yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Başörtüsüne anayasal güvence

Başörtüsü teklifimizi Meclis'e sunduk. Şimdi kimlerin kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte görülecek. Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır.

"Ne insani ne de İslami olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir"

Bu süreçte yeni bir istismar konusu ortaya atılmış, uzunca süredir takibi yapılmış bir husus bir anda ülkenin gündeminde öne çıkarılmıştır. Biz hiçbir zaman kız evladımızın hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, etmiyoruz. Çocuk yaşta cinsel istismar ne insani ne de İslami olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir. En başından itibaren tüm kurumlarımız gerekli takipleri yapmıştır. Ülkemizde küçük yaştaki evliliklerle ilgili sıkıntılar maalesef eskiden beri yaşanıyor. Son dönemde çok istisnai örnekler dışında sorun önemli ölçüde çözülmüştür. TV'deki programların etkisiyle çocuk yaştaki evlatlarımızın her alanda ciddi savrulmalar yaşadıklarına şahit oluyoruz.

"Diyarbakır annelerine geçmiş olsun de"

Ana muhalefete yavru muhalefete hepsine sesleniyorum. Kandil'in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? Diyarbakır Anneleri acaba hangi partinin kapısında gözü yaşlı olarak ağlıyor? Kandil'de o kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler? Seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz partinin mensupları değil mi? Ankara'dan İstanbul'a onlarla beraber yürüdün. Önce sen oradaki hasarı bir gider ondan sonra konuş. Bay Kemal bugüne kadar söyleyecek bir sözün oldu mu? Diyarbakır annelerine geçmiş olsun de. Diyemez.

"Sicil dosyalarınız elimizde"

Münferit bir hadise üzerinden milletimizin inancına saldıranlar, vakıf ve derneklerimize alçakça ifTİRA atanlar çıkardıkları gürültü ile gerideki bu vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadır. Bunların taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı, bunların hesabını verdiniz mi ya.. Bakıyorsunuz belde başkanı tecavüzde bulunmuş. Aile Bakanım hepsini belgeleriyle anlattı. Hepsi sicil dosyanızda var. Bunları gayet iyi biliyor, yakından da takip ediyoruz. Sicil dosyalarınız elimizde. Seçime kadar da bunları meydanlarda anlatacağız. Sosyal medya mecralarındaki rezaletleri bunları dile getirdikleri vaki mi? Değil.

"LGBT bizim kitabımızda yok"

Evlatlarımızı korumamız gereken sapkın akımlardır. LGBT denen olay, bizim kitabımızda yok. CHP'nin kitabında var, yavru muhalefetin kitabında var. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bu tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz.

"Altılı masa çöktü çöküyor"

Kadınlarımızın temsil düzeyindeki olumlu gelişmeleri iş hayatından spora kadar her alanda görmek mümkündür. Önlerindeki engeller kalkan kadınlarımızdan artık daha büyük adımlar bekliyoruz. 6'lı masanın birlikteliği çöktü çöküyor, yürümeye mecalleri yok.