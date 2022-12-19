Sevilla şokta! Marcao'dan kötü haber geldi

Galatasaray taraftarının kalbinde yer edinen Brezilyalı yıldız Marcao, kulübü Sevilla'ya sakatlık şoku yaşattı. Lif yırtığı tespit edilen başarılı savunmacının 3 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.

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Sevilla'nın bu sezon başında Galatasaray’dan transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao'nun sakatlık durumuyla ilgili İspanyol kulübün resmi internet sitesinden açıklamalarda bulunuldu.

Cuma günü ameliyat olacak

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 Kasım'da İngiltere'de Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ bacağının femoris biceps kasında lif yırtığı yaşayan Brezilyalı stoper Marcao'nun cuma günü bir operasyon geçireceği ve sahalardan en az 12 hafta uzak kalacağı ifade edildi.