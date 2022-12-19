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Antalya'da intihar girişiminde işin rengi değişti! Yüksekte fenalaşınca olanlar oldu

Antalya'da intihar girişiminde işin rengi değişti! Yüksekte fenalaşınca olanlar oldu

ANTALYA'da intihara kalkışan genç, yürekleri ağza getirdi. 4 katlı binanın çatısında bir anda fenalaşan genci polisin zamanında müdahalesi kurtardı. Yere düştükten sonra çırpınan genç aşağıya düşmek üzereyken son anda çekilerek kurtarıldı.

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Olay, Alanya ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.Y., 4 katlı binanın çatısına çıktı. Çatının uç kısmına gelen genci gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çatıdan atlamaya teşebbüs eden genci ikna etmek için yoğun çaba gösterdi. Polisin çağrılarına cevapsız kalan H.Y., bir süre sonra yere yığıldı.

Yere yığılan genç, çevredeki vatandaşların yüreklerini ağza getirdi. Genç, çırpınarak kendisini boşluğa bırakmaya uğraşırken, polis ekipleri koşarak çatıya yöneldi. Polis ekipleri son anda genci çekerek kurtarırken, çevredekiler rahat bir nefes alarak alkış tuttu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.Y., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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