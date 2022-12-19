BIST 5.378
DOLAR 18,65
EURO 19,79
ALTIN 1.077,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Annesi Sueda'yı evde baygın halde buldu! Kahreden haber geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Annesi Sueda'yı evde baygın halde buldu! Kahreden haber geldi

 DÜZCE'de, annesi tarafından baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi. Sueda'nın kalp kası iltihaplanması sonucu öldüğü belirlendi.

Abone ol

Dün evlerine dönen anne Halise Öksüz, lisesi öğrencisi olan kızı Sueda Öksüz'ü yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı hastaneye kaldırdı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Öksüz'ün, kalp kası iltihaplanması (miyokardit) sonucu öldüğü belirlendi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Öksüz'ün kızı olduğu öğrenilen Sueda Öksüz'ün cenazesi,  kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomobil seyir halindeki TIR'a çarptı! Feci kazada ölen var
Otomobil seyir halindeki TIR'a çarptı! Feci kazada ölen var
Elon Musk anket sonuçları bomba! Twitter ahalisi Elon Musk'ı CEO'luk görevinden kovdu
Elon Musk anket sonuçları bomba! Twitter ahalisi Elon Musk'ı CEO'luk görevinden kovdu
İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planıyla ilgilii Yüksek Mahkeme kararını açıkladı
İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planıyla ilgilii Yüksek Mahkeme kararını açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu
Cizre'de korkunç kaza! 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Cizre'de korkunç kaza! 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Bakan Varank'tan Akşener ve İmamoğlu’na 'sarılma' tepkisi: Neredeyse göbek atacak
Bakan Varank'tan Akşener ve İmamoğlu’na 'sarılma' tepkisi: Neredeyse göbek atacak
2023 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması
2023 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması
2023 Türkiye seçiminde kaç Suriyeli oy kullanacak belli oldu! Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı
2023 Türkiye seçiminde kaç Suriyeli oy kullanacak belli oldu! Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı
Sürücüler dikkat! Kış sezonu boyunca ulaşıma kapatıldı
Sürücüler dikkat! Kış sezonu boyunca ulaşıma kapatıldı
Kılıçdaroğlu 'İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim' dedi flaş adaylık açıklaması
Kılıçdaroğlu 'İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim' dedi flaş adaylık açıklaması
İstanbul'da imam nikahlı eşini baltayla öldüren Afgan kadın cezayı duyunca : Bu çok değil mi?
İstanbul'da imam nikahlı eşini baltayla öldüren Afgan kadın cezayı duyunca : Bu çok değil mi?
Gaziantep'te feci olay! Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca işçileri öldürdü
Gaziantep'te feci olay! Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca işçileri öldürdü