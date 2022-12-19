Annesi Sueda'yı evde baygın halde buldu! Kahreden haber geldi

DÜZCE'de, annesi tarafından baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi. Sueda'nın kalp kası iltihaplanması sonucu öldüğü belirlendi.Abone ol
Dün evlerine dönen anne Halise Öksüz, lisesi öğrencisi olan kızı Sueda Öksüz'ü yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı hastaneye kaldırdı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Öksüz'ün, kalp kası iltihaplanması (miyokardit) sonucu öldüğü belirlendi.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Öksüz'ün kızı olduğu öğrenilen Sueda Öksüz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.