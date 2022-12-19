BIST 5.378
DOLAR 18,65
EURO 19,79
ALTIN 1.077,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otomobil seyir halindeki TIR'a çarptı! Feci kazada ölen var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otomobil seyir halindeki TIR'a çarptı! Feci kazada ölen var

OSMANİYE'de bir otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Abuzer Şimşek idaresindeki  otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Sevim Şimşek olay yerinde yaşamını yitirdi, Abuzer Şimşek ve Ramazan Bereket yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan tırın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elon Musk anket sonuçları bomba! Twitter ahalisi Elon Musk'ı CEO'luk görevinden kovdu
Elon Musk anket sonuçları bomba! Twitter ahalisi Elon Musk'ı CEO'luk görevinden kovdu
İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planıyla ilgilii Yüksek Mahkeme kararını açıkladı
İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planıyla ilgilii Yüksek Mahkeme kararını açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu
Cizre'de korkunç kaza! 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Cizre'de korkunç kaza! 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Bakan Varank'tan Akşener ve İmamoğlu’na 'sarılma' tepkisi: Neredeyse göbek atacak
Bakan Varank'tan Akşener ve İmamoğlu’na 'sarılma' tepkisi: Neredeyse göbek atacak
2023 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması
2023 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması
2023 Türkiye seçiminde kaç Suriyeli oy kullanacak belli oldu! Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı
2023 Türkiye seçiminde kaç Suriyeli oy kullanacak belli oldu! Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı
Sürücüler dikkat! Kış sezonu boyunca ulaşıma kapatıldı
Sürücüler dikkat! Kış sezonu boyunca ulaşıma kapatıldı
Kılıçdaroğlu 'İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim' dedi flaş adaylık açıklaması
Kılıçdaroğlu 'İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim' dedi flaş adaylık açıklaması
İstanbul'da imam nikahlı eşini baltayla öldüren Afgan kadın cezayı duyunca : Bu çok değil mi?
İstanbul'da imam nikahlı eşini baltayla öldüren Afgan kadın cezayı duyunca : Bu çok değil mi?
Gaziantep'te feci olay! Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca işçileri öldürdü
Gaziantep'te feci olay! Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca işçileri öldürdü
Erdoğan 'iade edilmesi büyük önem arzediyor' demişti İsveç'ten Bülent Keneş kararı
Erdoğan 'iade edilmesi büyük önem arzediyor' demişti İsveç'ten Bülent Keneş kararı