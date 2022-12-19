Otomobil seyir halindeki TIR'a çarptı! Feci kazada ölen var

OSMANİYE'de bir otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Abone ol
Abuzer Şimşek idaresindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Sevim Şimşek olay yerinde yaşamını yitirdi, Abuzer Şimşek ve Ramazan Bereket yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçan tırın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.