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Bu mağazada para geçmiyor her şey ücretsiz! İçeriyi görenler şaşırdı yok yok

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Bu mağazada para geçmiyor her şey ücretsiz! İçeriyi görenler şaşırdı yok yok

BURSA'da bir caminin deposunda 40 yıldır süren hayır işi herkesin takdirini topladı. Bu mağazaya gelen ihtiyaç sahipleri istediğini alıyor ve para ödemiyor. 'Sevgi market' denilen deponun içinde neredeyse aklınıza ne gelirse bulunuyor.

Bu mağazada para geçmiyor her şey ücretsiz! İçeriyi görenler şaşırdı yok yok

Osmangazi ilçesi Hamza Güvenli Cami'nin Dernek Başkanı Asım Çakır, (70) 40 yıldır kendini hayır işlerine adadı. Caminin deposunu hayır severlerin desteğiyle mağazaya çevirdi.

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Bu mağazada para geçmiyor her şey ücretsiz! İçeriyi görenler şaşırdı yok yok

Kıyafet, gıda ve dahası

Çakır, burayı vatandaşların ihtiyaç duyacağı, giyim, gıda, oyuncak ve ev eşyalarıyla doldurdu.

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Bu mağazada para geçmiyor her şey ücretsiz! İçeriyi görenler şaşırdı yok yok

Mağazaya girmek için başvuru yeterli

İhtiyacı olan vatandaşlar dernek başkanına başvuru yapıyor. Dernek başkanı da mağazanın kapısını ihtiyaç sahibi ailelere açıyor.

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Bu mağazada para geçmiyor her şey ücretsiz! İçeriyi görenler şaşırdı yok yok

Buraya giren aileler ve çocukları ihtiyacı olan her şeyi alıp ücret ödemeden çıkıyor.

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