Bu mağazada para geçmiyor her şey ücretsiz! İçeriyi görenler şaşırdı yok yok
İhlas Haber Ajansı
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BURSA'da bir caminin deposunda 40 yıldır süren hayır işi herkesin takdirini topladı. Bu mağazaya gelen ihtiyaç sahipleri istediğini alıyor ve para ödemiyor. 'Sevgi market' denilen deponun içinde neredeyse aklınıza ne gelirse bulunuyor.
Osmangazi ilçesi Hamza Güvenli Cami'nin Dernek Başkanı Asım Çakır, (70) 40 yıldır kendini hayır işlerine adadı. Caminin deposunu hayır severlerin desteğiyle mağazaya çevirdi.
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Kıyafet, gıda ve dahası
Çakır, burayı vatandaşların ihtiyaç duyacağı, giyim, gıda, oyuncak ve ev eşyalarıyla doldurdu.
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Mağazaya girmek için başvuru yeterli
İhtiyacı olan vatandaşlar dernek başkanına başvuru yapıyor. Dernek başkanı da mağazanın kapısını ihtiyaç sahibi ailelere açıyor.
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Buraya giren aileler ve çocukları ihtiyacı olan her şeyi alıp ücret ödemeden çıkıyor.
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