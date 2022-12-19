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Fiyatı kırmızı eti yakalayınca etikete yazdılar koklamak 20 TL fotoğraf çektirmek 25 TL kilosu 150 TL

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fiyatı kırmızı eti yakalayınca etikete yazdılar koklamak 20 TL fotoğraf çektirmek 25 TL kilosu 150 TL

DENİZLİ’nin Çameli ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen çıntar mantarı, birçok vatandaşın alternatif geçim kaynağı oldu. Yağışların ardından tezgahlarca bolca yerini alan çıntarın fiyatı eti geçince, pazarcı esnafı hazırladığı ilginç bir etiketle dikkat çekmeyi başardı.

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Bu yıl yağışların geç gelmesiyle geciken çıntar sezonu, son günlerde sağanak yağışların artmasıyla birlikte dağlık ve ormanlık alanlarda bereketlendi.

Kilosu 140 ile 180 TL arası değişen, lezzetiyle eti aratmayan çıntar için çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, şifa kaynağını toplamaya çıkıyor. Özellikle son bahar mevsiminde yüksek kesimlerde bolca yetişen mantarı satan vatandaşlar, adeta bayram yapıyor. Tadı kadar sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çeken çıntara her geçen gün talep artıyor.

Koklamak 20 TL

Çameli’nin ilçesine bağlı Belevi Mahallesi çıntar toplayarak geçimin önemli bir kısmını sağlayan vatandaşlar, yağışlı havanın ardından çıntar aramaya koyuldu. Ormanlık alanlarda bitki örtüsünün altında çıntar arayanlar, yaklaşık 50 kilo çıntar topladı. Topladıkları çıntarları tezgahlara dizen satıcılar, yaptığı hareketle hem şaşırttı hem de güldürdü.

Satıcılar, tezgahtaki çıntarların üzerine “Dövizlerle dokunmak 15 TL, koklamak 20 TL, fotoğraf çektirmek 25 TL” ve “kilosu 150 TL” yazarak dikkat çekmeye çalıştı.

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