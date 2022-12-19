Hatay'da deprem oldu! Korkutan görüntü evler çatladı hepsi mühürlendi

Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Bugün yine gelen ihbarlar var. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz Özyörük Mahallesi'nde sayının yukarıya doğru çıkacağını düşünüyoruz. Şu an evinin dışında olan 6 ailemiz var." dedi. İşte mühürlenen evler...