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Hatay'da deprem oldu! Korkutan görüntü evler çatladı hepsi mühürlendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Hatay'da deprem oldu! Korkutan görüntü evler çatladı hepsi mühürlendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde hasar gördüğü tespit edilen 6 evin mühürlendiği bildirildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Hatay'da deprem oldu! Korkutan görüntü evler çatladı hepsi mühürlendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün saat 21.13'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından  ilçede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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Hatay'da deprem oldu! Korkutan görüntü evler çatladı hepsi mühürlendi

 Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Bugün yine gelen ihbarlar var. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz Özyörük Mahallesi'nde sayının yukarıya doğru çıkacağını düşünüyoruz. Şu an evinin dışında olan 6 ailemiz var." dedi. İşte mühürlenen evler...

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Hatay'da deprem oldu! Korkutan görüntü evler çatladı hepsi mühürlendi
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Hatay'da deprem oldu! Korkutan görüntü evler çatladı hepsi mühürlendi
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