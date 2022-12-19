Hatay'da deprem oldu! Korkutan görüntü evler çatladı hepsi mühürlendi
Anadolu Ajansı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde hasar gördüğü tespit edilen 6 evin mühürlendiği bildirildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün saat 21.13'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından ilçede hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Bugün yine gelen ihbarlar var. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz Özyörük Mahallesi'nde sayının yukarıya doğru çıkacağını düşünüyoruz. Şu an evinin dışında olan 6 ailemiz var." dedi. İşte mühürlenen evler...
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