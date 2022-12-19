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Akıllara durgunluk veren kaza! Demir yoluna düştü makinist fark etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akıllara durgunluk veren kaza! Demir yoluna düştü makinist fark etti

 KARABÜK'te akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Yenice ilçesinde bir otomobil  üst geçitten demir yoluna düştü. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Zonguldak istikametinden Karabük'e gelen Tayfun Gökçe (28) yönetimindeki otomobil üst geçitten geçtiği sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten demir yoluna düştü.

Kazayı fark eden yük treni makinistlerinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

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