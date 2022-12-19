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Bu etler ne olacaktı? Tam 7 ton 150 kilo! Hepsi imha edildi, işletmelere ceza yağdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bu etler ne olacaktı? Tam 7 ton 150 kilo! Hepsi imha edildi, işletmelere ceza yağdı

Son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilo tavuk eti, Şanlıurfa'daki bazı gıda işletmelerine yapılan denetimler neticesinde ele geçirildi. Bozulmuş tonlarca etin depolarda neden bekletildiğine dair sorular cevap bulamazken ekipler imha çalışması yürüttü. Söz konusu işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

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Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetim yaptı.

Eyyübiye İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerinde görevli gıda mühendisleri ve veteriner hekimlerinin de katıldığı denetimlerde, toptan satış ve dağıtım yapan depolar kontrol edildi.

Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilogram paketli tavuk eti belirlendi. El koyulan etlen ekipler tarafından imha edilirken işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

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