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2023 asgari ücreti 9 bin lira olacak mı? Türk-İş istemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki...

2023 asgari ücreti 9 bin lira olacak mı? Türk-İş istemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki...

TÜRKİYE 2023 asgari ücretini yarın yani 22 Aralık 2022 perşembe günü öğrenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret için bizzat devreye girdi. AK Parti grubunun çıkında Erdoğan'dan 9 bin lira asgari ücret talebine ilişkin son dakika açıklaması geldi.

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TÜRKİYE 2023 yılı asgari ücretinin kaç lira olduğunu yarın öğrenecek. Türk-İş son dakikada asgari ücret talebini 9 bin liraya çıkarmıştı. Krizle biten Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi.

Erdoğan çalışma bakanı ile asgari ücreti görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısının ardından asgari ücret görüşmelerine ilişkin yeni açıklama yaptı. Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücrete ilişkin Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı külliyesinde görüşme yapacak. 

Asgari ücret 9 bin lira olur mu? 

Türk-iş asgari ücret için 9 bin lira resti çekip komisyonu terk etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine "inşallah hayırlı bir adım atarız neticeye varırız' dedi. Erdoğan'ın 'sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor' yorumu ise asgari ücretin 9 bin lira olma ihtimalinin düşük olduğunu gösterdi. 

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete dair yaptığı son açıklama:

-"Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var.

-Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor."

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