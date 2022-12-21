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Özgür Demirtaş, Belediye Başkanı'nı tehdit etti! 'Asgari ücret 10 bin TL olsa da işe yaramaz'

Özgür Demirtaş, Belediye Başkanı'nı tehdit etti! 'Asgari ücret 10 bin TL olsa da işe yaramaz'

Ekonomist Özgür Demirtaş, Türk-İş'in "Asgari ücrette 9 bin TL altına imza atmayız" çıkışı sonrası "Asgari ücret 10 bin TL de olsa, hiçbir işe yaramayacak" dedi. Özgür Demirtaş, kendisini Selahattin Demirtaş'ın kardeşi olarak eleştiren bir kişi üzerinden de ismini ermediği belediye başkanını kariyerini bitirmekle tehdit etti.

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Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücret pazarlıklarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, geçen yıl yaptığı açıklamanın aynısını tekrarladı. Demirtaş, kendisine trolleriyle saldırdığını iddia ettiği bir belediye başkanını da "siyasi kariyerini bitirmekle" tehdit etti.

O para eriyip gidecek...

Asgari ücretin '10 bin TL de olsa' hiçbir işe yaramayacağını söyleyen Demirtaş, "İlk bir iki ay insanlar ellerine para geçeceği için sevinecekler. Ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek. Alım gücünüz düşecek" dedi. Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

Bu yazdıklarım yine gerçek olacak

"Bir kez daha, Yüzüncü defa: Asgari ücret 8600 de olsa, 9000 de olsa, 10 Bin de olsa hiçbir işe yaramayacak. İlk bir iki ay insanlar ellerine para geçeceği için sevinecekler. Ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek. Alım gücünüz düşecek. Bu yazdıklarım yine gerçek olacak."

O belediye başkanı kim? Demirtaş kariyerini nasıl bitirecek?

Özgür Demirtaş, asgari ücretle ilgili paylaşımının altında kendisinin HDP'nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile kardeş olduğunu iddia ederek, "Bunlarla adam olunmuyor özgür efendi kardeşin kaç yıldır cezaevinde hiç ziyaretine gittin mi?" diyen bir kullanıcı üzerinden bir belediye başkanını tehdit etti. 

"Açıklama zamanı geldi: Bunlar Türkiye’deki bir Belediye Başkanının kurduğu trol çetesi. Bu Belediyeci muhalefet partisinden (sözde) Bu komik saldırılara devam ederse açıklama yapacağım. Siyasi kariyeri biter. Not: Benim hiçbir siyasetçiyle akrabalığım yok. Soyadı benzerliği!

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