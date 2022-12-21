Özgür Demirtaş, Belediye Başkanı'nı tehdit etti! 'Asgari ücret 10 bin TL olsa da işe yaramaz'

Ekonomist Özgür Demirtaş, Türk-İş'in "Asgari ücrette 9 bin TL altına imza atmayız" çıkışı sonrası "Asgari ücret 10 bin TL de olsa, hiçbir işe yaramayacak" dedi. Özgür Demirtaş, kendisini Selahattin Demirtaş'ın kardeşi olarak eleştiren bir kişi üzerinden de ismini ermediği belediye başkanını kariyerini bitirmekle tehdit etti.

Abone ol

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücret pazarlıklarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, geçen yıl yaptığı açıklamanın aynısını tekrarladı. Demirtaş, kendisine trolleriyle saldırdığını iddia ettiği bir belediye başkanını da "siyasi kariyerini bitirmekle" tehdit etti.

O para eriyip gidecek...

Asgari ücretin '10 bin TL de olsa' hiçbir işe yaramayacağını söyleyen Demirtaş, "İlk bir iki ay insanlar ellerine para geçeceği için sevinecekler. Ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek. Alım gücünüz düşecek" dedi. Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

Bu yazdıklarım yine gerçek olacak

"Bir kez daha, Yüzüncü defa: Asgari ücret 8600 de olsa, 9000 de olsa, 10 Bin de olsa hiçbir işe yaramayacak. İlk bir iki ay insanlar ellerine para geçeceği için sevinecekler. Ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek. Alım gücünüz düşecek. Bu yazdıklarım yine gerçek olacak."