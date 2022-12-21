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Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 2 ilçede okullar tatil edildi

Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 2 ilçede okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Adana'nın bir, Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde bugün eğitime ara verildi

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Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Adana
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli genelinde okullar 21 Aralık Çarşamba günü bir gün tatil edilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

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