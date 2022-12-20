Ukrayna'da mahsur kalmışlardı! Türkiye'nin kargo uçakları yurda döndü

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın ilk günlerinde Kiev'de mahsur kalan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet A400M askeri nakliye uçağı Türkiye’ye geri döndü.

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Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaşın başladığı gün Kiev'de mahsur kalan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet A400M askeri nakliye uçağının Türkiye’ye döneceği duyuruldu. Gelişmenin ardından MSB, Ukrayna’dan gelen A400M uçaklarının Kayseri’ye emniyetle indiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır.”

Kayseriye emniyetle indi

Milli Savunma Bakanlığı, Kiev'den havalanan A400M uçaklarının Kayseri’ye emniyetle indiğini açıkladı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 adet A400M nakliye uçağı 23 Şubat’ı 24 Şubat’a bağlayan gece Eskişehir’den havalanarak Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Boryspil Uluslararası Havaalanı uçuş gerçekleştirmişti. Uçaklar, kente insanı yardım ulaştırmak üzere gitmiş, savaşın seyrinin sertleşmesi üzerine ülkeden ayrılamamıştı.