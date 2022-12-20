Sulama kanalında boğulan çocuğun kimliği belli oldu

Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşerek boğulan çocuğun kimliği tespit edildi. Dün akşam saatlerinde dalgıç polisler tarafından kanaldan çıkarılan ve hastanede hayatını kaybeden çocuğun, Suriye uyruklu Amir El Ali olduğu belirlendi

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Şanlıurfa'da, sulama kanalında boğulan çocuğun kimliği tespit edildi. Cenaze ailesine teslim edildi.

Acı olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalına 10 yaşlarındaki bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin de katıldığı çalışmada dalgıç polisler tarafından kanaldın çıkarılan çocuk, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çocuğun kimliğinin tespiti çalışma başlatıldı. Çocuğun Suriye uyruklu Amir EL Ali olduğu tespit edildi. Amir El Ali'nin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.