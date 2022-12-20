Altından daha çok kazandırdı 5 ayda fiyatı yüzde 353 arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, girdi maliyetlerinin yerinde saymasına rağmen fahiş gıda fiyatlarıyla vatandaşın soyulduğunu söyledi. Tencere darbesinin sürdüğünü belirten Demir, "Nohut altından daha çok kazandırdı. 5 ayda nohut fiyatı yüzde 352 arttı." dedi.

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CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir'le mercek altına aldı.

Nohut mu yatırım aracı altın mı?

Nohut ve yeşil mercimekin mutfakta insanlarımızın olmazsa olmazı olduğunu belirten Demir, "Mazot, nakliye ve dövizin yerinde saydı. Nohutla yeşil mercimeği karşılaştırmak istedim. 5 ay önce gram altın 960 liraydı. Bugün altın 1080 lira. Altınla beraber aldığımız ürün ne kadar biliyor musunuz? Altın dört aydı 120 lira karı var. Peki nohut ve mercimek alsaydı 4290 lira kar edecekti. Nohut mercimek mi yatırım aracı altın mı? Enteresan bir kazanç var." dedi.

"Bir acayiplik yok mu?"

"Burada anormal bir durum var. Mazot aşağıya düşmüş gübre aşağıya düşmüş dövizi ayağıya düşmüş. Bu ürünleri ithal etmiyoruz. Yetecek kadar ürünümüz de var. Bir acayiplik yok mu?" diye soran Demir, gıdada farklı planlamalar olduğunu söyledi.

"Biz birini ifşa ediyoruz o fiyatı aşağı çekiyorlar"

Böyle bir ticaretin olamayacağını belirten Demir, "Gıdada büyük bir operasyon yapılıyor. Biz birini ifşa ediyoruz o fiyatı aşağı çekiyorlar. Daha sonra hiç duyulmadık edilmedik nohut mercimeğe. Böyle serbest piyasa olmaz. Ayıptır günahtır. Bizi eleştirenlere sesleniyorum. Bu ticaret midir?" ifadelerini kullandı.

"Aynısını patates soğanda yaşadık"

Tencere darbesinin devam ettiğini savunan Demir, "Patates soğanı konuştuk fiyat aşağıya düştü. Bakın bu da aşağı düşecek. Bir evin mutfağında sıkıntı çıktı mı o evde huzur kaçar. O evde huzur kaçtı mı bir müddet sonra dışarıya taşar. " dedi.