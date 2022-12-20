Instagram tarihinin en çok beğenilen paylaşımıydı! Zirvenin sahibi Messi oldu

Lionel Messi Dünya Kupası ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Messi'nin bu paylaşımı kısa sürede 58 milyon beğeni alarak Instagram tarihinin en çok beğenilen paylaşımı oldu. Daha önce zirvede bir 'yumurta' görseli bulunuyordu.

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Dünya Kupasında mutlu sona ulaşan Arjantin'in yıldızı Messi, kariyerinde oynadığı tüm turnuvalarda bütün kupaları kazanarak tarihe geçti.

Kazanılan şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından kupa ile çektirdiği fotoğrafını paylaşan 35 yaşındaki futbolcu, kısa sürede aldığı milyonlarca beğeni ile gündeme oturdu.

58 milyon beğeni aldı

Instagram'ın gelmiş geçmiş en çok beğeni alan paylaşımı olan yumurta görseli tahtını kaptırdı. Messi'nin paylaşımı, 58 milyondan fazla beğeni alarak Instagram tarihinin en çok beğenilen paylaşımı oldu.

2019'un başlarında world_record_egg isimli kullanıcı tarafından paylaşılan bir yumurta fotoğrafı Instagram'da 54 milyon beğeni almıştı.