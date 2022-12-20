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Kılıçdaroğlu'nun 'baba-oğul gibiyiz' sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan cevap!

Kılıçdaroğlu'nun 'baba-oğul gibiyiz' sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan cevap!

CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Baba-oğul gibiyiz, ona sahip çıkmak boynumun borcu" dedi. Ekrem İmamoğlu, toplantı sonrası o sözlere cevap verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sorun yaşadığı Ekrem İmamoğlu'nu bugün TBMM'ye çağırıp grup toplantısında yanına oturttu. Ardından da kürsüye çıkıp, "Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır, ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur" dedi.

İmamoğlu'ndan o sözlere ilk yorum

Meclis çıkışı gazetecilerin sorularına kısa cevap veren İmamoğlu, "Gurur duydum. Öyle duygularla yol arkadaşlığımız var. Bu ilk kez değil. Benim de dile getirdiğim bir şey. Bugün bunu duymak benim için gururdur. Genel başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir" dedi.

Saraçhane düğümü çözüldü mü?

Bir gazetecinin "Saraçhane düğümü çözüldü mü?" diye sorması üzerine İmamoğlu, "Düğüm yoktu ki" cevabını verdi.

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