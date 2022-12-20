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Sporun kalbi Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi'nden Atıcılar'a okçuluk salonu

Sporun kalbi Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi'nden Atıcılar'a okçuluk salonu

BURSA'yı sporda da marka kent haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, branşlara özel tesislere okçuluğu da ekledi. Toplam 835 metrekare kullanım alanı, kapalı ve açık okçuluk tesisleri, çevre düzenlemesi ve otoparkı ile Atıcılar, aynı zamanda Bursa’da okçuluğun kalbinin de attığı yer olacak.

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Bursa’da amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni destek sağlayan, mevcut sahaları yenileyen, ‘sporun tabana yayılması için’ yaz ve kış spor okulları gibi projelerle her zaman sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi, kente ‘branşlara özel’ spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor.

Atıcılar'a okçuluk salonu

Geçtiğimiz haftalarda Emek Mahallesi’nde inşa edilecek güneş ve tekvando salonunun temelini atan Büyükşehir Belediyesi, futbol, atletizm, yüzme, tenis ve salon sporlarının yapıldığı tesisler ile Bursa’nın sporda kalbi olan Atıcılar’a şimdi de okçuluk salonu kazandırıyor.

Atıcılar futbol sahalarının yanında inşaatı devam eden projede, 455 ve 115 metrekare olmak üzere iki adet kapalı okçuluk salonu yer alıyor. Toplam 835 metrekare kullanım alanı, kapalı ve açık okçuluk tesisleri, çevre düzenlemesi ve otoparkı ile Atıcılar, aynı zamanda Bursa’da okçuluğun
kalbinin de attığı yer olacak.

Geleceğe yatırım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlik ve spor hizmetlerinin öncelikli konu başlıklarından biri olduğunu hatırlatarak, bu alandaki hizmetlerin ülkenin geleceği için yapıldığının altını çizdi.

Mevcut spor tesislerinin yenilenmesinin yanında Bursa’ya yeni spor tesisleri kazandırdıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Maalesef teknoloji, oyun çağında olan çocuklarımızı sokaklardan koparıp, bilgisayar başına hapseder oldu. Günümüzde artık internet bağımlılığını konuşuyoruz. Yeni neslin daha sağlıklı, sporcu ve idealist olmasını istiyoruz. Bunun için de
çocuklarımıza, daha sağlıklı ortamlarda spor yaptırıyoruz. Atıcılar, zaten bünyesindeki spor tesisleri ile zaten kentimizde sporun en önemli adresi. Yaptığımız okçuluk salonu ile bu branşta da ulusal ve uluslararası başarılara imza atan sporcular yetiştireceğiz” dedi.

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