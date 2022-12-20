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Antalya'da arkadaşıyla birlikte geldi, 30 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da arkadaşıyla birlikte geldi, 30 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu!

ANTALYA'da arkadaşıyla birlikte cami tuvaletine gelen 30 yaşındaki genç bir süre dışarı çıkmayınca, arkadaşı cami görevlisinden yardım istedi. Kapının açılmasıyla yerde baygın bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerindeki bir caminin tuvaletinde meydana geldi. Kemal A. (30) ile arkadaşı H.K. cami tuvaletine geldi. Bir süre sonra dışarı çıkan H.K., arkadaşının gelmemesi üzerine tuvalete geri döndü.

Yerde baygın bulundu

Kapıyı çalmasına rağmen cevap alamayan H.K., cami görevlisinden yardım istedi. Kapı açıldıktan sonra yerde fenalaşmış halde bulunan Kemal A.’nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla camiye gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kemal A.’nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

H.K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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