Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti 28 Şubat hükümlüsüydü

28 Şubat Davası'nda yargılanan emekli korgeneral Vural Avar dün hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Vural Avar'ın, bir süredir demans hastalığı bulunuyordu.

Abone ol

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli korgeneral Vural Avar'ın dün gece cezaevinde kaldığı odada vefat ettiği öğrenildi.

Emekli generallerden Erol Özkasnak, Hakkı Kılınç ile aynı odada kalan 84 yaşındaki Avar, uzun süredir demans hastalığı çekiyordu. Nerede olduğunu bilmeyen, ilaçlarını almayan agresif hareketlerde bulunan emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırılmıştı.

28 Şubat davasıyla ilgili olarak 14 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bunlardan Çevik Bir, Çetin Saner, Aydan Erol rahatsızlıkları nedeniyle tahliye edilmişlerdi.

Avar’ın vefatıyla cezaevinde 28 Şubat hükümlülerinden 10 kişi kaldı.

Demans hastalığı:

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur. Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.