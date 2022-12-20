20 Aralık altın fiyatları uçuyor! Gram 1075 lirayı geçti İslam Memiş'ten flaş açıklama
Altın fiyatları aldı başını gitti 20 Aralık fiyatlarda yükseliş devam ediyor.Yükselişin devamı gelecek mi? İslam Memiş yatırımcıya çok önemli mesajlar verdi. İşte piyasalarda son durum...Abone ol
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.072 liradan tamamladı.
Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.076 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.765 lira, Cumhuriyet altını da 7.160 liradan satılıyor.
Piyasa Uzmanı İslam Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında altın fiyatlarının yükseleceğine dikkat çekti ve şunları kaydetti:
Altın ve gümüş tarafında pozitif görünüm devam ediyor.
Altının ons fiyatında (xau/usd), 1 bin 830 dolar, gümüşün ons fiyatında (xag/usd), 24,20 seviyeleri yukarı yönlü kırılabilir.
Gram tarafında zaten sorun yok. Altının gram fiyatında 1 bin 115 lira, gümüşün gram fiyatında 15 lira seviyeleri hedefte. Buradan kırıldıktan sonra işi biraz daha kolay.