Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan polisin HDP'li Encü'ye attığı tokada tam destek! Az bile yapmış

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye atılan tokada destek verdi. Özcan, o tokat için "Polis az bile yapmış" dedi...

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İstanbul'da bir komiserin eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye tokat atmasına, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tam destek geldi. Özcan, tokadın görüntülerini izlediğini belirterek şu paylaşımı yaptı:

Görüntüyü izledim, az bile yapmış

"Şimdi Fox haberi izliyorum. Bir komiser HDP il Başkanı'na tokat atmış. Adam az bile yapmış. Polisi itmek nedir? HDP İl Başkanı olman sana ayrıcalık mı sağlıyor… Terörü lanetlemediğiniz her gün benim size hep bir sözüm olacak. PKK'nın sözcüleri, bu arada kına geldi mi?"

'Ergenekon artığı Özcan'

Ferhat Encü de Özcan'ın bu paylaşımına tepki gösterdi: "Ergenekon terör örgütünün artığı, ulusalcı faşist sadece gönlün körelmemiş, gözlerinde körmüş" dedi.